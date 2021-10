Monika Richardson świętuje urodziny nastoletniej córki: "NAJWAŻNIEJSZA kobieta w moim życiu"

Felek 35 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Moja "koleżanka"z pracy , która jest 11lat starsza i ma związek około 20letni że swoim partnerem ciągle mnie podrywa.Jestem kawalerem Zaczelo się od pojedynczego dotyku, później podchodzi do mnie i mówi że potrzebny mi masaż .Włożyła mi dłoń za koszulkę i zaczęła masować cały mój korpus.Pyyam się jej czy nie ma wyrzutów sumienia ,a ona do mnie żebym żył chwilą.Dwa tygodnie temu dwa razy usiadła mi na kolanach ,przy czym raz zaczęła całować mnie w mój brzuch i sutki . Miałem lekkiego moralniaka i w Piątek dwa dni temu chciała bardzo to powtórzyć,a ja powiedziałem że koniec,zeby dała sobie spokój i że mam to na telefonie.Zapytalem się jej czy kocha swojego Marka,a ona do mnie że to całe jej życie.Własnie odpowiedziałem i wyszedłem.