Syn Moniki Richardson dostał się NA STUDIA! "Jestem z siebie dumny!"

Jestem z siebie dumny. Nie dość, że zdałem prawo jazdy, to jeszcze dostałem się na studia. No i zaczynam nowe życie. Oszczędzam też pieniądze, które zarobiłem jako kurier, żeby nagrać własną płytę. Mam piosenki napisane i chcę je w końcu wydać. Jeszcze trzeba studio znaleźć, muzyków zatrudnić... Nie będzie to proste, nie będzie to tanie, ale warte inwestycji. Jeśli chodzi o modeling, wciąż czekam na zlecenia.