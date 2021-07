Syn Moniki Richardson NIE ZDAŁ MATURY z matematyki! "Wracam do modelingu"

Mizantrop 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

UWAGA !!!! To bardzo dobry przykład patologii wśród rodzin tak zwanych artystów !!!!! W większości dzieci aktorów i muzyków to beztalencia, gdyby nie tatusie czy mamusie, to wylądowaliby na śmietniku !!!! Dlatego tak zwani artyści, na sile pchają swoje dzieci w kierunku takim samym jak ich rodzice. A jaka jest tego przyczyna ?? Taka,ze ich dzieci to nieuki i korzystając z tego, ze maja ich rodzice jakies względy wśród środowiska artystów,to toruja im drogę aby przeżyć. Jak moze w przyszłości kobieta zakładając rodzine z takim modelarzem zapewnić sobie bezpieczna przyszlosc !!!!!! Zamiast wziąć sie do porządnej roboty, to ślizga sie na wybiegach jako model, to jest jakas kpina !!!! Model to zapewne on jest, ale związany z nieróbstwem i lenistwem !!!!!!