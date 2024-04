Monika Richardson UDERZA w Idę Nowakowską! "Tancerka, która UDAJE prezenterkę"

Po zakończeniu współpracy z TVP Richardson nie kryła swojej krytycznej opinii odnośnie kierunku, w jakim zmierzała stacja, a także swojego dystansu do ówczesnego prezesa, Jacka Kurskiego .

Jak ja zaczynałam w latach 90., to polityka gdzieś tam była na obrzeżach, ale, żeby ktoś np. kazał mi zaprosić jakiegoś gościa, albo nie pozwolił mi zaprosić jakiegoś gościa, to nikomu się nie mieściło w głowie. Nie było przestrzeni, żeby dyskutować taką opcję – podkreśliła.

Richardson nie szczypała się w język. Ostro o Kurzajewskim i Nowakowskiej

Po prostu nie podchodził mi, bo uważałam go za mało wiarygodnego . To znaczy - nie wierzyłam mu. Ale nie był jedyną osobą, jednym prowadzącym, któremu nie wierzyłam, więc też nie demonizujmy – wyjaśniła.

Dla mnie to było jakiś show, które one robiły. Nie były to prezenterki telewizji śniadaniowej w mojej subiektywnej ocenie – dodała.