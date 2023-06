Monika Richardson ze smutkiem wspomina zmarłego brata: "Cztery lata nie ćpał. Zabił go ZŁOTY STRZAŁ"

Magdalena 49 min. temu zgłoś do moderacji 19 12 Odpowiedz

Mnóstwo osób wyszło z nałogu dzięki natychmiastowemu przeskoczeniu w drugą skrajność - w fanatyczne głoszenie wiary w Boga. To tylko świadczy o tym, jak słabo są to ludzie, jak bardzo ulegają wpływom i że nie potrafią żyć bez kogoś lub czegoś, co on każe coś robić. Nie potrafią podejmować decyzji, wahać się, radzić sobie z porażką, nie. Oni muszą mieć czarno na białym napisane w punktach. Pili/ćpali, to wiedzieli, że jak jest problem, to ćpamy/pijemy. Przestali ćpać/pić, mają Boga i zasady co jest czarne co białe, jak reagować, dziękuję. Nigdy przenigdy nie zaufałabym takiemu człowiekowi, bo on nie odpowiada za swoje czyny i jak potrafił tak przeskoczyć ze skrajności w skrajność, to może to zrobić znowu, tylko w drugą stronę. Oczywiście wiem, że dla takich ludzi wiara jest jedynym rozwiązaniem, bo nie wymaga od nich myślenia itd, ale mnóstwo kobiet wiąże się z takimi ludźmi i ma z nimi dzieci!!!