Monika Zamachowska uderza w PiS: "Mam narazić życie i zagłosować na jedynego kandydata, którego kampania toczy się w mediach? NIEDOCZEKANIE!"

Rządzą nami ludzie Co nie mówią prawdy. Ludzie co nie maja za co kupić sprzętu by nas ratować bo nasza kasę rozdali nierobą za głosy poparcia. Szpitale i personel niezabezpieczony bez sprzętu i testów. Nie robimy badań to nie mamy potwierdzonych zakażeń. Cudowny pomysł na kreatyną rzeczywistość. Tym co uważają ze jesteśmy tak wspaniałe zaopiekowani przez rząd polecam poczekać jeszcze tydzień i zobaczyć tą opiekę. Przegraliśmy wybierając tych nieudaczników i tego grzyba starego. Dzięki ich nieudolności siedzę i drżę o siebie i swoich najbliższych. Kłamstwa, półprawdy tylko słyszę.