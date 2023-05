"Mroczna" Zosia Ślotała prezentuje odmienione oblicze na ściance. Ładnie się zaaranżowała? (ZDJĘCIA)

Zofia Ślotała walczy o uwagę na ściance

Zofia nie wyłamała się z obowiązującego trendu i również postawiła na modele z metką H&M x Mugler. 33-latka podkreśliła talię osy w nietuzinkowej marynarce z wszytym prześwitującym gorsetem, spod której wyzierał pasujący stanik. Dobrała do niej czarne spodnie w kant i platformy Versace warte ok. 5 tysięcy złotych. Mroczny look uzupełniła efektowna torebka, a na jej twarzy zagościł za to mocny makijaż: podkreślone czarną kredką czy, muśnięte bronzerem policzki i bordowe usta.