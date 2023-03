Zosia Ślotała rozpływa się nad Anną Lewandowską na premierze filmu o Robercie: "Niesamowicie zapracowała na swoje WŁASNE NAZWISKO" (WIDEO)

Zosia Ślotała opowiada o filmie "Lewandowski Nieznany"

O tym dokumencie słyszałam kilka miesięcy temu, ponieważ wiadomo, że nakręcenie tego materiału trochę zajęło, więc od samego początku trzymałam oczywiście kciuki. Myślę, że to będzie fajne, ponieważ nie każdy zna Roberta od takiej prywatnej strony, nie każdy wie, jak takie życie na co dzień Ani i Roberta wygląda. I tak naprawdę, jakie poświęcenie oni muszą podjąć, żeby żyć w takim sportowym rygorze (...) - opowiadała w rozmowie z Pudelkiem.

Zosia Ślotała zdradza, jacy Lewandowscy są prywatnie

Jest ciepłym człowiekiem. Ja Roberta znam od strony dbającego męża o swoją żonę, fajnego kumpla i świetnego ojca. Myślę, że są to takie cechy od prywatnej strony i myślę, że wiele osób byłoby zaskoczonych, że tak naprawdę Ania i Robert są ludźmi, prowadzącymi bardzo normalne życie. Tam nie ma na co dzień "glamour", tylko jest koncentrowanie się na pracy, na wychowaniu dzieci, na małżeństwie, czyli na tym wszystkim, na czym ludzie się skupiają normalnie - opowiadała.

Ślotała zachwyca się Anną Lewandowską

Myślę, że Ania niesamowicie zapracowała na swoje własne nazwisko, mimo że to jest ich wspólne nazwisko, to robi dużo sama i lata temu udowodniła, że to, co robi, robi to swoją osobą, swoimi siłami i swoimi umiejętnościami i możliwościami. Razem tworzą parę, która może przenosić wiele rzeczy i razem też różne rzeczy tworzyć - zakończyła w wywiadzie.