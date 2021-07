Zosia Ślotała bawi się na Majorce z... Anną Lewandowską: "Wakacje BEZ DZIECI"

Kasia 6 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

A ja nie rozumiem jak można jechać na wakacje bez dzieci? Ludzie zachowują się jakby ktoś im te dzieci na siłe wepchnął. Jeśli to dla nich tylko niepotrzebny balast, który najlepiej jest oddać do żłobka/babci/ciotki/koleżanki to po co je robili? Rodzina to rodzina, żyjemy razem to i na wakacje jedziemy razem. Czas na imprezy do białego rana i szlajanie się ze znajomymi to jest na studiach, a nie wtedy gdy założyłeś już własną rodzinę. Dziecko nie ma prawa odpocząć po całym roku własnej „pracy” i fajnie spędzić czasu z najważniejszymi dla niego osobami w jakimś fajnym miejscu? Zamiast tego jest podrzucane do innych osób, bo mamusia i tatuś jadą na Majorkę. Przez takie podejście potem dzieci wyjeżdżają na studia do innego miasta i już nigdy nie wracają, a kontakt z rodzicami się urywa. Jaką miarą dawane taką odbierane.