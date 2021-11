MTV EMA 2021 - wyniki. Znamy tegorocznych zwycięzców!

MTV Europe Music Awards już od lat należy do wydarzeń, którym media poświęcają wyjątkowo wiele uwagi. Co roku na gali gromadzi się śmietanka przemysłu muzycznego, a rozdawane tego dnia statuetki są przypieczętowaniem ciężkiej pracy, jaką wykonali artyści. Jak zwykle znalazło się też miejsce na polski akcent.

W tym roku gala MTV Europe Music Awards odbyła się po raz 28. Wśród gwiazd, które zostały najmocniej docenione podczas przyznawania nominacji byli m.in. Justin Bieber, Doja Cat czy święcący ostatnimi czasy triumfy Lil Nas X. Jak co roku, wręczono też statuetkę dla najlepszego polskiego artysty, na którą szansę mieli Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Margaret, Monika Brodka oraz Sanah. Ostatecznie ze zwycięstwa cieszyła się Daria Zawiałow.

W niedzielę na scenie zaprezentowali się m.in. Maluma, Ed Sheeran czy formacja Maneskin, którzy byli także nominowani do nagród w kilku kategoriach. W tym roku po raz pierwszy zdecydowano się także na dodanie nowej kategorii, w której ramach nagrodzono artystów południowokoreańskiego popu. Nominowano w niej BTS, MONSTA X, NCT127, TWICE oraz Lisę i Rose z grupy BLACKPINK.

Zobaczcie, jak prezentują się tegoroczne wyniki. Komu kibicowaliście?

Najlepszy artysta:

Doja Cat Ed Sheeran Justin Bieber Lady Gaga Lil Nas X The Weeknd

Najlepszy artysta pop:

BTS Doja Cat Dua Lipa Ed Sheeran Justin Bieber Olivia Rodrigo

Najlepsza piosenka:

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More Ed Sheeran – Bad Habits Justin Bieber – Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name) Olivia Rodrigo – Drivers License The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

Najlepszy teledysk:

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More Ed Sheeran – Bad Habits Justin Bieber – Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name) Normani ft. Cardi B – Wild Side Taylor Swift – willow

Najlepsza współpraca:

Black Eyed Peas, Shakira – GIRL LIKE ME Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave the Door Open Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY The Weeknd & Ariana Grande – Save Your Tears (Remix)

Najlepszy debiut:

Giveon Griff Olivia Rodrigo Rauw Alejandro Saweetie The Kid LAROI

Najlepszy artysta rock:

Coldplay Foo Fighters Imagine Dragons Kings of Leon Maneskin The Killers

Najlepszy artysta muzyki alternatywnej:

Halsey Lorde Machine Gun Kelly Twenty One Pilots WILLOW YUNGBLUD

Najlepszy artysta hip-hop:

Cardi B DJ Khaled Drake Kanye West Megan Thee Stallion Nicki Minaj

Najlepszy artysta k-pop:

BTS LISA Monsta X NCT 127 ROSE TWICE

Najlepszy zespół:

BTS Imagine Dragons Jonas Brothers Little Mix Maneskin Silk Sonic

Największy fandom:

Ariana Grande BLACKPINK BTS Justin Bieber Lady Gaga Taylor Swift

Teledysk w słusznej sprawie:

Billie Eilish – Your Power Demi Lovato – Dancing With The Devil girl in red – Serotonin H.E.R. – Fight For You Harry Styles – Treat People With Kindness Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Najlepszy artysta latino:

Bad Bunny

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

Najlepszy polski artysta:

Daria Zawiałow Krzysztof Zalewski Margaret Monika Brodka Sanah