MTV VMA. Wielki bal przebierańców na czerwonym dywanie: Paris Hilton, Avril Lavigne, Shawn Mendes, Doja Cat (ZDJĘCIA)

Nie inaczej było i w ostatnią niedzielę, kiedy to gwiazdy muzyki popularnej zebrały się na Brooklynie w Nowym Jorku, aby odkryć, do kogo zawędrują statuetki srebrnych astronautów. Na ściance doszło do spotkania wielu pokoleń. Z jednej strony legendarna Cyndi Lauper, z drugiej Paris Hilton i najmłodsi idole publiczności jak np. Lil Nas X, Camila Cabello czy Shawn Mendes.