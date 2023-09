Murcix i Matter ROZSTALI SIĘ. Youtuberka wydała oświadczenie: "Dajcie nam to przeżyć na swój sposób" (FOTO)

Matter i Murcix, która swego czasu należała do Ekipy Friza, do niedawna byli parą. Pogłoski o kryzysie w ich związku pojawiły się już kilka tygodni temu, kiedy widzowie zarzucali parze, że "zachowują się jak ziomki". Spekulacje przybrały na sile, kiedy Marta opublikowała wymownego TikToka. To właśnie wtedy "detektywi z TT" zauważyli, że youtuberka nie obserwuje już dotychczasowego chłopaka.