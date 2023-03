Eks Mini Majka w ogniu krytyki. Wersow musiała jej kupić słuchawki za... 1400 złotych! "Ale PAZERNA" (WIDEO)

Po rozpadzie Ekipy na topie utrzymuje się już niewielu jej członków. Swoją karierę nadal najprężniej rozwijają Friz, Wersow, Wujek Łuki czy Patec. Polski internet zapomniał jednak nieco o Mini Majku. Influencer pokazuje się jeszcze od czasu do czasu na galach freakfightowych, ale na YouTube trudno szukać nowych filmów z jego udziałem. O Mini Majku głośno było jedynie, kiedy... rozstał się ze swoją dziewczyną.

Na początku lutego wyszło na jaw, że Mini Majk usunął z sieci wszystkie zdjęcia z Pauliną. Później opublikował dość wymowny wpis, co wywołało lawinę plotek na temat ich rzekomego rozstania. W końcu sami zainteresowani potwierdzili, że ich związek to już przeszłość. Po rozstaniu Paulina nie zniknęła jednak z social mediów. Co więcej, coraz częściej pokazuje się na filmach członków Ekipy, w tym np. na kanale Wersow.

Była dziewczyna Mini Majka w ogniu krytyki

I to właśnie w ostatnim odcinku Weroniki, wraz z między innymi Frizem i członkami Genzie, wystąpiła Paulina. W filmie Wersow zorganizowała zabawę, w której do wygrania były rozmaite prezenty. Zadanie było proste: goście musieli znaleźć na wykreślance ukryte tam hasło. Im dłużej im to zajęło, tym mniejszy mieli budżet na daną rzecz. I tak na przykład jedna z osób odnalazła hasło "piżama", inna "książka", a jeszcze kolejna "planszówka". Kiedy przyszedł czas na eks Mini Majka, ta w zaledwie 19 sekund odnalazła na wykreślance słowo "słuchawki". I wszystko byłoby zapewne fajnie, gdyby nie fakt, że jako nagrodę Paulina wybrała sobie słuchawki marki Apple za... 1400 złotych.

Mam takie jedno w głowie. One są drogie, to nie. Mam swoje Airpodsy i one mają dużo lat. Teraz jest wersja pro, więc może takie teraz? - zastanawiała się głośno w drodze do sklepu Apple.

Jak zamierzała, tak też zrobiła i tym samym z portfela Weroniki zniknęło 1400 złotych na nowe słuchawki dla Pauliny. Zachowanie eks Mini Majka bardzo nie spodobało się widzom Wersow. W komentarzach pod filmem youtuberki aż roi się od krytycznych uwag i kąśliwych wpisów pod adresem Pauliny:

Podziwiam Paulinę, że jest aż na tyle pazerna, że bierze najdroższe słuchawki, jakie są; Skromność i klasa to coś, czego brakuje Paulinie. Niestety ta dziewczyna odrzuca od siebie; Kolejny powód, dla którego warto pogratulować Majkowi zakończenia związku; Oby to był ostatni raz, kiedy widzieliśmy Paulinę na odcinkach u Wery!; Wszyscy nie chcieli nadwyrężać budżetu Werki, tymczasem Paulina; Nie miałabym nigdy w życiu takiej śmiałości prosić kogoś o tak drogi prezent; Karol: wezmę głośnik za 150zł, żebyś się nie wykosztowała, Paulina: AirPods pro za 1,4 k; Paulina przesada... - brzmi tylko część z masy negatywnych komentarzy.

Zobaczcie, jak wyglądało to na odcinku Wersow. Faktycznie Paulinę nieco poniosło?

