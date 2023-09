"Murem za polskim mundurem" w TVP. Anna Popek przemawia ze sceny, dziękując mundurowym: "Bez względu na to, jakie mamy POGLĄDY POLITYCZNE..."

Loko 16 min. temu zgłoś do moderacji 74 7 Odpowiedz

Każdy żołnierz składa przysięgę o obronie granic. Nie ma nielegalnego przejścia przez granice. Po prostu nie ma. Po co wtedy byłyby granice skoro jeden może inny nie? A prawo łamie ten kto nielegalnie przekracza granicę. Nie wiem co tu jest do podważania i o co ten szum.