Muskularny Adam Driver ujeżdża konia w nowej reklamie Burberry. Przystojny? (ZDJĘCIA)

Adam Driver jest obecnie jednym z największych gwiazdorów amerykańskiego kina. Rozpoznawalność zdobył w serialu HBO Dziewczyny, jednak to role w takich filmach jak Gwiezdne wojny, Paterson, Czarne bractwo. BlacKkKlansman czy Historia małżeńska przyniosły mu ogromną sławę i rzesze fanów. Za dwa ostatnie tytuły zdobył zresztą nominacje zarówno do Oscara, jak i Złotego Globu.

Aktualnie Adam promuje wraz z Marion Cotillard film Anette, który miał swoja premierę na tegorocznym festiwalu w Cannes. Jeszcze w tym roku w kinach ukażą się dwa obrazy z jego udziałem (oba w reżyserii Ridleya Scotta): The Last Duel z Mattem Damonem i Benem Affleckiem oraz House of Gucci, gdzie Driver wcielił się w rolę Maurizio Gucciego, wnuka założyciela legendarnego włoskiego domu mody, który w 1995 roku został zastrzelony przed swoim biurem. Na ekranie partnerować mu będzie Lady Gaga.