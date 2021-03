Lady Gaga odpoczywa na papierosku i karmi kanapką Adama Drivera (ZDJĘCIA)

szymon 26 45 min. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

witaj cześć mam na imie szymon mam 26 l mam 1 m 93 wzrostu pochodzę z woj . lubelskiego jestem miłymi,sympatycznym fajnym chłopakiem o dużej empatii bez nałogów szukam kochającej kobiety do stałego zwiąsku nie jestem osobą skaczącą z kwiatka na kwiatek jak to sie muwi chcę żeby ktoś mnie pokochał i zaakceptował takim jakim jestem na dobre i złe jestem niezależny finansowo obecnie jestem bardzo samotny bo pszebywam w zk w Płocku jak chcesz się zemną skontaktować to zostawie ci numer do mojej mamy Iwony -691 0 555 74 to zadzwon lub napisz smsa z imieniem ze to numer dla mnie ja zadzwonie napewno lub napisz do mnie list możesz teżwysłać swoje zdjęcie dane to Szymon Ornat syn Roberta zakład karny w Płocku ul sienkiewicza 22 09-402 Płock pozdrawiam i życze udanego dnia pamiętaj nic nie masz do stracenia bużka pa i do usłyszenia