Wystrojeni Lady Gaga i Adam Driver na planie filmu "House of Gucci". Wybierzecie się do kina? (ZDJĘCIA)

Marta 43 min. temu zgłoś do moderacji 9 33 Odpowiedz

Ja mam 24 lata i sponsora od kiedy skończyłam 19 lat, ciezko bylo znalezc kogos normalnego ale udalo sie i nie wyobrazam sobie zeby go teraz nie bylo, czasy mamy jakie mamy i kazdy orze jak moze. Zarabiam 1300zl w zyciu bym nie utrzymała za to mieszkania, podklady, perfumy to wszystko kosztuje i jak ma sie ładna buzie i olej w glowie to sie to wykorzysta, życie szybko ucieka lepiej coś z niego mieć. Nikt nie chce klepać biedy. A ja w wieku 23 lat miałam już własny samochod, sama bym na niego nie zarobila....