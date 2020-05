YouTuberka oddała adoptowanego z Chin synka innej rodzinie! Wcześniej wypromowała na jego chorobie swój kanał...

Psycholog 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

AUTYZM TO NIE CHOROBA! Bardzo proszę o nieużywanie takiego określenia! To zaburzenie rozwojowe, nie choroba - autyzmu nie leczymy, możemy za to wspierać rozwój na różne sposoby. Przede wszystkim za to powinniśmy próbować ZROZUMIEĆ. Stanowczo proszę jednak o zapamiętanie: AUTYZM TO NIE CHOROBA. Ktoś jest na spektrum autyzmu, ma zaburzenia że spektrum autyzmu, jest nieneurotypowy, jest osobą z autyzmem/autystyczną (warto spytać, jakie określenie preferuje, opinie są odmienne), ale NIE JEST CHORY NA AUTTXM, na listosc boską.