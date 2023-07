Na chwilę przed śmiercią Sinead O'Connor ostrzegła fanów. "Czuła się nieswojo"

Sinead O'Connor ostrzegała fanów przed stalkerem

Artystka do ostatnich dni życia pozostawała aktywna w mediach społecznościowych. Niejednokrotnie jej wpisy wzbudzały kontrowersje. Niedługo przed śmiercią gwiazda wyjawiła fanom, że ktoś w sieci podszywa się pod nią.

Trzy dni później ponownie zabrała głos na Twitterze, aby ostrzec fanów. Napisała też o swoich obawach. Tym razem to mężczyzna miał podszywać się pod nią i wysyłać wiadomości do niczego niepodejrzewających fanów. O'Connor nazwała go "męskim drapieżnikiem seksualnym".