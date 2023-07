Sinead O'Connor udostępniła niepokojące nagranie zaledwie kilka dni przed śmiercią. Wspominała o zmarłym synu (WIDEO)

Rozumiem 22 min. temu zgłoś do moderacji 18 5 Odpowiedz

Sataniści z showbiznesu ją wykorzystywali, na pocz.lat 90 gdy stala sie slawna rozprawiala publicznie by walczyc z wiarą w Boga, opowiadała o dobrodziejstwie aborcji, o tym jak sama dokonała aborcji, znieważała katolicyzm, papieża, po prostu idealna postać do deptania wartości katolików i prania mózgów mlodym ludziom sluchajacym jej muzyki, dlatego była promowała przez satanistów z showbiznesu. Min..jeden z nich- koleś który ją odkrył i wypromował namawiał ją do aborcji także innego jej dziecka ( sama opowiadała o tym po latach, parę lat temu) , powiedział jej nawet " że musi poświęcić życie tego dziecka dla wytwórni, który włożyła w nią zbyt duże pieniądze by teraz i traciła czas na dziecko" że jest winna wytwórni usunąć to dziecko. Poczytajcie o tej historii, ten koleś nawet nalegał ma jej ginekologa by zmusił ją do aborcji. Tacy ludzie rządzą showbiznesem, ped*** i sataniści..Od tego wszystkiego potem pomieszało się jej w głowie, brak Boga w życiu odbija się na człowieku, zagubiona duszą, podatna na zło, demony, i wcale mnie nie dziwo że tak potem cierpiała.