Na grobie syna Sylwii Peretti postawiono... SAMOCHÓD-ZABAWKĘ. Kontrowersyjne?

Śledztwo wykazało, że - wbrew wcześniejszym zapewnieniom menedżera Sylwii - to właśnie syn celebrytki kierował autem , którym jechało jeszcze trzech mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat - wszyscy zginęli.

21 lipca odbył się pogrzeb 24-latka. Niedługo po ceremonii doszło do skandalicznego zdarzenia - ktoś zdewastował grób Patryka . Dzięki nagraniom z monitoringu sprawca szybko został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Teraz Sylwia, pomimo fatalnej kondycji psychicznej i fizycznej, codziennie jeździ na cmentarz i dogląda grobu syna.

Tymczasem "Super Express" pisze o pewnym przedmiocie, który znalazł się na grobie Patryka. Pośród zniczy i kwiatów ustawiono miniaturowy model samochodu sportowego, o który oparto złoty krzyż. W kontekście okoliczności, w jakich zginął młody Peretti, może się to wydawać dość kontrowersyjne. Z drugiej strony, motoryzacja była wielką pasją Patryka. Niestety miał też słabość do szybkiej jazdy, co skończyło się dla niego tragicznie.