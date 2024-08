Na ślubnym torcie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja pojawił się SYMBOLICZNY napis. Do sieci trafiło zdjęcie (FOTO)

Ślub kościelny Roksany Węgiel i Kevina Mgleja zapisał się w historii naszego rodzimego show-biznesu. Po 5 miesiącach od zawarcia ślubu cywilnego piosenkarka i jej ukochany postanowili przysięgnąć sobie miłość do grobowej deski. Wyczekiwana od wielu tygodni ceremonia odbyła się w neogotyckim kościółku w podkarpackiej Dydni. Wokalistka nigdy nie ukrywała, że wiara w Boga stanowi ważny element jej życia. To właśnie ona połączyła ją także z Kevinem.

Ja i Kevin jesteśmy mocno wierzącymi osobami. Zawsze wiara była dla nas istotna i stanowiła ważną funkcję w naszych życiach. To też jest nietypowe, że spotykasz taką osobę, z którą się dopełniasz na każdej płaszczyźnie. Szczerze mówiąc, na początku Bóg nam dawał wiele znaków. Pojechałam na adorację do kościoła. Otwieram Pismo Święte na przypadkowej stronie i akurat padło na cytat, który Kevin mi wysłał. Totalnie wierzę w takie znaki. Bóg mi dał znak, że to jest to - stwierdziła jakiś czas temu Roksana Węgiel podczas rozmowy z serwsiem "Plotek.pl"