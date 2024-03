Roksana Węgiel umacnia swoją wiarę na drodze krzyżowej Polsatu (ZDJĘCIA)

Mówi się, że święta Wielkanocne to najważniejsza uroczystość dla chrześcijan. W tym roku Polsat chcąc przyciągnąć do siebie widzów, żądnych duchowych przeżyć wyemituje widowisko "Pasja. Misterium Męki Pańskiej". Program muzyczny, które zostanie przestawiony widzom już w Wielki Piątek, przybierze postać drogi krzyżowej połączonej z występami największych polskich gwiazd.

Roksana Węgiel na drodze krzyżowej

Wiara w życiu Roksany Węgiel

Młoda piosenkarka nigdy nie ukrywała swojego stosunku do wiary. Roksana Węgiel wielokrotnie powtarzała, że jest osobą głęboko wierzącą, a religia jest istotnym elementem jej życia duchowego. Nic dziwnego, że gwiazda przyjęła zaproszenie od telewizji Polsat do wielkanocnego koncertu.

Trzeba trochę przełamać ten stereotyp Kościoła, bo każdy myśli, że jak ktoś chodzi do kościoła, to jest po prostu jakimś starym wapniakiem. Chodzę do kościoła z moją ekipą, która jest bardzo, że tak powiem, współczesna i totalnie to są super ziomale, więc trzeba trochę uświadamiać ludzi, że ten Kościół może być czymś bardzo umacniającym – powiedziała Roksana Węgiel w programie internetowym "Obgadane.