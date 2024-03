Roksana Węgiel i Kevin Mglej wożą się autem za MILION ZŁOTYCH! Towarzyszył im taneczny partner 19-latki (ZDJĘCIA)

Wiedzma 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jakże ten Kevinek ciężko pracuje😂żeby kupić sobie porsche. Standard życia mu się podniósł, ego uroslo, życie stało się wygodne. Nie ma to jak poderwać naiwną, sławną nastolatkę z dużą kasą. Zobaczymy jak ja załatwi przy intercyzie w końcu on prawnik i tatuś też. Swoją drogą to na występ najpierw zaprosiłabym rodziców nie teściów. No chyba, że nie jest tak różowo w tych kontaktach Kevinka z teściami. Bardzo niewyraźnie o nich mówi.