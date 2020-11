Celebrytka pojechała aż do Gdyni, by zaopatrzyć się w modne modele okularów.

ewa 23 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Po tych wszystkich nieudanych operacjach plastycznych Blania powinna zagrać główną postać zombie w niskobudżetowym horrorze. Po co o niej piszecie, co następna wam płaci za te denne informacje. Mnie to nie interesuje. I innych też. To nie temat na główne strony.