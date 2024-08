Naciągnięta Katie Price relaksuje się nad basenem ŚWIEŻO po kolejnej operacji plastycznej

Chyba nikt nie jest w stanie dorównać Katie Price , jeżeli chodzi o miłość do chodzenia pod nóż. Mimo olbrzymiego zadłużenia (trzy miliony złotych) brytyjska celebrytka nałogowo "poprawia" swój wygląd. Jakiś czas temu 46-latka przeszła 17. (!) operację biustu , a kilka dni temu zafundowała sobie lifting twarzy po raz szósty.

Katie Price ostatnie dni spędziła w Stambule, gdzie dochodziła do siebie po najświeższym inwazyjnym zabiegu "upiększającym". Zaprawiona w boju modelka nie zamierzała jednak siedzieć w sterylnym szpitalnym pokoju. Wręcz przeciwnie, korzystała z uroków Turcji.

Teraz do sieci trafiły jej wykonane parę dni temu zdjęcia znad basenu. Widzimy na nich, jak przyodziana w bikini gwiazda wypoczywa nad chlorowaną wodą w towarzystwie najstarszego syna - chorującego na autyzm, dysplazję przegrodowo-oczną i zespół Pradera-Williego 22-letniego Harveya.

Jak podaje "The Sun", nie wszystkim spodobał się widok poranionej od skalpela Price. W popularnym serwisie, gdzie ocenia się hotele, jeden z gości podzielił się swoją recenzją.

Jesteśmy tutaj teraz i nie mogliśmy nic zarzucić temu wspaniałemu hotelowi, do momentu aż nie przybyła niesławna brytyjska gwiazda. Nasza opinia uległa radykalnej zmianie. Kto chce odpoczywać i jeść obiad, patrząc na kogoś z krwią na twarzy, zszywkami przytrzymującymi skórę na głowie i nacięciami, z których wypływa ropa? - pisze niezadowolony turysta, dodając:

No i korzystała z basenu... Nie jestem pewien, czy ten hotel powinien służyć jako ośrodek rekonwalescencji po operacjach plastycznych. Jedno jest pewne, zniechęciło mnie to do ponownej wizyty i polecania tego miejsca komukolwiek.