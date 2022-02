Nadia Długosz odpiera krytykę po zaoferowaniu POMOCY ukraińskim uchodźcom! "Nie we wszystkim chodzi o was i WASZE TYŁKI"

Możliwość dorobienia i wysyłania pieniędzy rodzinie/ opłacenia noclegu w nowym miejscu to ważny aspekt - tłumaczyła z początku cierpliwie Nadia. - Już napisało do mnie kilkadziesiąt osób, pytając o pracę dla siebie/siostry/brata, którzy musieli wyjechać z dnia na dzień i zostawić swoje życie. Większość ludzi nie ma zaoszczędzonych bajońskich sum i liczy się każdy grosz . Zwłaszcza w obcym państwie i takiej sytuacji.

Napisałam, że chętnie zatrudnię [Ukraińców] mimo bariery językowej, bo ludzi do pracy w moim mieście zawsze brakuje. Z umów z nimi zawartych zostaną odprowadzone podatki, które i tak trafią do kieszeni Polski. (...) Ale wy mnie wk*rwiacie. Serio, może trochę empatii i zrozumienia? Nie we wszystkim chodzi o was i wasze tyłki. Nikt nie umrze z głodu na ulicy w Polsce, bo zatrudnię dodatkowo kogoś z Ukrainy - napisała.