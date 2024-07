Nagła śmierć 34-letniej makijażystki gwiazd. "Uwaga!" ujawnia szokujące kulisy: "Moim celem jest walka o sprawiedliwość dla Moniki"

Max 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dlaczego oni zawsze przy takich tragediach wybierają zdjęcia tych dziewuch top of the top. Przecież w galerii ma normalne zdjęcia i tak jak na zdjęciu po lewej stronie na pewno w rzeczywistości nie wyglądała. Magdalena Żuk tak samo, jak podali informacje do prasy to od razu najpiękniejsze zdjęcie a na filmikach widać było że w ogóle nie podoba nawet do tych zdjęć. O co chodzi ? Ludzie mają bardziej żałować jak takie przerobione zdjęcie zobaczą ? Że niby taka piękna ? A w rzeczywistości bez filtrów i make up wyglądają jak każda kobieta 🤷