Szczegóły tajemniczej śmierci jednego z najbogatszych Polaków. Ciało mężczyzny leżało niedaleko JEGO WILLI! "Nie było szans na ratunek"

Marian z Łuko... 20 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Ostatnio i LLUlki od transportu mają kłopoty,zarobili co swoje i chcieliby już nie robić w fajkach dla służb a ci nie chcą odpuścić,teraz co drugi chodzi do psychiatry aby załatwić sobie papiery jakby co wyszło