Nagranie z Igą Świątek HITEM INTERNETU! Nie miała pojęcia, za co otrzymała nagrodę... (WIDEO)

Zenua 10 min. temu

Stracilem szacunek do tego narodu. Jedynie Konederacja byla przeciwna lockdownowi, podczas ktorego zmarlo ponad 250 tys ludzi (z powodu zamkniecia szpitali, przelozonych operacji), wiele osob stracilo dorobek swojego zycia albo prace np w gastronomii. A co ten narod zrobil? Zaglosowal na swoich oprawcow a Konfie dal ok 7% i jeszcze wyzywali ich od faszystow. Tylko ze to wlasnie prawdziwi faszysci was zamkneli w domach i szczepili jak bydlo 🤦 Stracilem tez szacunek dla seniorow i uwazam ich za najbardziej egoistyczna i szkodliwa grupe spoleczna. Mlodziez tez nie lepsza - oglada Holownie w kinie jak jakis kabaret. Co za upadek na samo dno!