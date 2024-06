"Najbardziej zmodyfikowany człowiek świata" pokazał, jak wyglądał DWA LATA TEMU. Internauci: "Nawet przypominał człowieka" (FOTO)

Anthony Loffredo uważany jest obecnie za jedną z bardziej zmodyfikowanych osób na świecie. Mężczyzna nie ukrywał, że chce upodobnić się do "czarnego kosmity", dlatego pokrył tatuażami całe ciało. To jednak nie wszystko, bowiem 34-latek ma również na swoim koncie usuniecie górnej wargi, fragmentu nosa i uszu oraz kilku palców. Trzeba jednak przyznać, że Francuz dokłada wszelkich starań, żeby wywoływać całkiem spore emocje swoim wizerunkiem.

Francuz upodabnia się do kosmity. Pokazał, jak wyglądał dwa lata temu

Miłośnik modyfikacji ciała może pochwalić się sporą grupą fanów. Jego instagramowy profil zgromadził już imponującą liczbę 1,3 milionami obserwujących. Ostatnio 34-letni Anthony Loffredo postanowił przypomnieć światu, jak wyglądał jeszcze dwa lata temu , publikując na swoim profilu kolaż złożony z dwóch zdjęć. Na przestrzeni tego krótkiego czasu Francuz powiększył wytatuowaną powierzchnie skóry głowy, a także zdecydował się zapuścić wąsy i zarost . To właśnie ta zmiana jest najbardziej widoczna na pierwszy rzut oka. Wygląda na to, że przypadła ona do gustu internautom.

Gusta są jednak różne i nie wszystkim szalone pomysły Anthonyego Loffredo przypadły do gustu. Pod postem z metamorfozą pojawiło się również sporo komentarzy, że młody Francuz, którego celem jest upodobnić się do kosmity, w przyszłości będzie żałował tej decyzji.

Bracie, czy kiedykolwiek pomyślałeś, dlaczego zrobiłeś to sobie w głowie; Zrujnowałeś się przez to. Posunąłeś się za daleko; wyglądasz przystojniej, gdy masz więcej ludzkich rysów na twarzy; Nie jesteś jeszcze stary, niech miną lata, a zobaczysz różnicę. Założę się, że ten mężczyzna żałuje tego, co zrobił ze swoim ciałem. Problem w tym, że nigdy się do tego nie przyzna - czytamy w komentarzach.