Najbliżsi wspominają Marka "Krzykacza" Pawłowskiego w specjalnym odcinku "Złomowiska PL": "Marzył o wnuku i złomie"

Chociaż nie miał pieniędzy, był cudownym człowiekiem o złotym sercu. Chociaż nie miał sam za dużo to starał się pomagać innym. Największe szczęście dawała mu rodzina, Kochany przyjaciel Edek, oraz to co kochał robić szukać złomu ❤️❤️ takich ludzi rzadko się spotyka.