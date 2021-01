Marek Pawłowski nie żyje. Znajomi z programu żegnają "Krzykacza"

michałkowice 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Żegnaj Mareczku ,co teraz bez Ciebie zrobią Edziu z Januszkiem,...choć ostatnio to Januszek był na wyjeżdzie, że tak powiem osobą prowadząca interesy, no i byłeś z syna dumny. Czy Ty to wszystko przewidziałes ????? Marek tam u góry też z pewnoscią jest pełno złomu , więc powodzenia stary brachu. POZDRO ZE ŚLĄSKA.