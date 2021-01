Marek "Krzykacz" Pawłowski nie żyje. Gwiazdor programu "Złomowisko PL" odszedł w sylwestrową noc

Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o śmierci znanego pruszkowskiego złomiarza - Marka "Krzykacza", Króla Złomu. Na pewno jest to smutna wiadomość zarówno dla tych, którzy znali go osobiście, jak również dla tych, którzy znali go ze szklanego ekranu. (...) Marek był niesamowicie pozytywnym i uśmiechniętym człowiekiem i takim go zapamiętamy... Będzie nam Ciebie bardzo brakować Marku... - pożegnano go z kolei na profilu Vintage Garage.