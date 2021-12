Najdroższe "gadżety" Lewandowskich! Zegarek za 500 tysięcy, torebka za 90 tysięcy, Bentley za 1,5 miliona... (ZDJĘCIA)

klaudia 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

odczepcie się od nich, o wiele większymi pieniędzmi obracają korporacje co produkcję przeniosą do Bangladeszu by harowaly dzieci, produkują dużo plastikowego syfu zanieczyszczającego planetę, czynią groszowe oszczędnosci zastępując np. cukier syropem czy masło olejem palmowym, najwięcej wydadzą na reklamę byś myślał że masz to wszystko kupować. Ale nie, największy problem to że Ania sobie za zarobione pieniądze kupiła bransoletkę, wasze plastikowe za 10 zł kupowane co sezon nowa są na pewno o wiele lepsze