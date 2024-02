Najka chciała się wprosić do Stanowskiego na wywiad. Dziennikarz szybko ją usadził: "Posiadanie błony dziewiczej to za mało..."

Zgodnie z zapowiedziami na początku lutego Krzysztof Stanowski ruszył nowym dziennikarskim projektem. Mowa o Kanale Zero na YouTube, który to cieszy się coraz większą popularnością. Stanowski dobrze wie, jak promować swój content. Toteż raz podaje zawrotne sumy, jakie już udało mu się zarobić, a innym razem przeprowadza wywiad z Andrzejem Dudą. Swoją drogą, ich rozmowa została oceniona przez internautów dość słabo.

Mimo to Stanowski kontynuuje zapraszanie kontrowersyjnych postaci. Niebawem przeprowadzi wywiad z Samuelem Pereirą - byłym szefem TVP Info. Informacja ta odbiła się szerokim echem w serwisie X. Do dyskusji pod wpisem włączyła się Natalia Ruś znana w sieci jako Najka.

Krzysztof Stanowski i Najka dyskutują w sieci

Natalia nie jest jedyną katolicką influencerką w Polsce, a jednak wzbudza chyba największe kontrowersje i zbiera sporo hejtu. Jak twierdzi, internautom nie podoba się to, że promuje religijne, tradycyjne wartości. Inna sprawa, że sposób, w jaki to robi, bardziej szkodzi Kościołowi, niż mu pomaga. Kobieta dała się poznać szerzej, kiedy to po śmieci Izabeli z Pszczyny napisała, że "dobrze się stało", bo "to nie ludzie mają decydować o tym, które dziecko przeżyje, a które nie".