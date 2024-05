Najmłodszy syn Kim Kardashian skończył 5 lat. Babcia sprezentowała mu kosmiczny SAMOCHÓD (ZDJĘCIA)

43-letnia Amerykanka kilka tygodni temu chełpiła się możliwością testowania wartego prawie 100 tysięcy dolarów futurystycznego pickupa będącego efektem wytężonych prac inżynierów i projektantów Tesli. Wybrane elektryki z pierwszej partii produkcji trafiły też m.in. do Pharrella Williamsa i Lady Gagi . Jego miniwersją może również pochwalić się... 5-letni syn Kim Kardashian.

Kris Jenner sprawiła wnukowi kosztowną zabawkę

Teraz pasujesz do mamusi, co? - zapytała, nawiązując żartobliwie do swojego pojazdu.