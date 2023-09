Najnowsze rewelacje z dramy Weroniki Rosati. Osoba z otoczenia aktorki donosi: "To DZIĘKI NIEJ Piotr Adamczyk robi karierę w USA"

Atmosfera wokół Weroniki Rosati i Piotra Adamczyka stale się zagęszcza. Po pierwszych oddanych strzałach ze strony Rosati Adamczyk zaczął bronić się oświadczeniem, w której zarzuca byłej partnerce zakłamywanie rzeczywistości. Aktor zwrócił też uwagę na to, że Rosati zdaje się obarczać go winą za własne zawodowe niepowodzenia . Wydawać by się mogło, że na tym sprawa się zakończy. Tymczasem do afery właśnie włączył się nowy gracz. Tajemnicza "osoba z bliskiego otoczenia" Weroniki, która jest najwyraźniej zaskakująco dobrze zaznajomiona z historią konfliktu.

Stanął w obronie Weroniki Rosati. Nowe fakty w sprawie

Przez te wszystkie lata od ich rozstania Piotr ani razu nie skontaktował się z Weroniką. Nigdy nie zapytał, jak się czuje, w jakim stanie jest chora noga , nie przeprosił. Dlatego postanowiła zwrócić się do niego publicznie. Tymczasem do niej wciąż docierają nieprawdziwe wersje o wypadku, na przykład taka, że podczas jazdy trzymała nogi na desce rozdzielczej. Policja stwierdziła, że tamtej nocy on jechał zdecydowanie zbyt szybko. Zdenerwował się na nią o jakąś błahostkę, urządził jej scenę zazdrości, był na nią wściekły . Nie zapanował nad samochodem i wjechali do rowu. Weronika ma do niego żal, że nigdy nie sprostował medialnych doniesień.

To ona pomogła mu załatwić zieloną kartę, gdy byli parą. Nie tylko poleciła mu prawnika, ale sama pomagała mu kompletować jego dokumenty. Ale to nie wszystko. Skontaktowała go ze swoim amerykańskim menadżerem, z którym Piotr pracuje do dziś, a od pewnego czasu także jego żona. To dzięki niemu robią teraz karierę. Weronikę boli to, że Piotr nigdy jej za to nie podziękował. Co więcej, miał zniszczyć jej relacje z agentem i zablokować udział w wielu produkcjach, w których występował. Była już wtedy po rozstaniu z Piotrem. Takie rzeczy trudno udowodnić, ale to środowisko jest małe i takie informacje krążyły w środowisku filmowym, że po tych wszystkich latach on wciąż robi jej czarny PR - cytuje za swoim źródłem portal Shownews.