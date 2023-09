Piotr Adamczyk REAGUJE na oskarżenia Weroniki Rosati. Tyle ZAPŁACIŁ za leczenie byłej partnerki

Piotr Adamczyk odpowiada na oskarżenia Weroniki Rosati

W swoim oświadczeniu Rosati podkreślała, że obecnie płaci za swoją trwającą już od dekady rehabilitację z własnej kieszeni. Do tego wyraźnie zasugerowała, że Adamczyk działa na szkodę jej zawodowego rozwoju. Zaapelowała do niego, aby zaprzestał dalszych działań w takim charakterze pod groźbą ujawnienia tajemniczych "dowodów".

Wolałbym odesłać tylko do podobnych publikacji - chyba z 10 lat temu były podobne zarzuty. Tam wtedy w moim imieniu mecenas Paweł Granecki dał oświadczenie - czytamy.

Ile Piotr Adamczyk zapłacił za leczenie Weroniki Rosati

Sugestia, iż Pan Piotr Adamczyk pozostawił Panią Weronikę Rosati bez pomocy. finansowej, nie poczuwając się do obowiązku pokrycia kosztów leczenia, jest nieprawdziwa, albowiem pokrył on koszty wszystkich operacji, leczenia oraz rehabilitacji zarówno tych wykonywanych za granicą jak i w Polsce. Do dnia dzisiejszego kwota ta stanowi ponad 300.000 zł.