Najpierw wieści o rozwodzie, a teraz Joanna Krupa mówi o miłości. "Trzeba dalej walczyć"

W marcu stało się jasne, że Joanna Krupa oraz Douglas Nunes zdecydowali się na zakończenie swojego pięcioletniego małżeństwa. Zagraniczne media donosiły w tamtym okresie, że mąż modelki złożył pozew w sądzie w Los Angeles i podał "różnice nie do pogodzenia", jako przyczynę separacji. Wszystko wskazuje na to, że mimo rozstania, rodzice małej Ashy utrzymują przyjacielskie stosunki.

Sytuacja, jaka jest między nami, się nie zmieniła [...] Z moim byłym mężem jesteśmy przyjaciółmi. Jak była sytuacja w życiu, kogoś kiedyś kochałaś i kochasz i jeszcze masz dziecko z tą osobą, no to ja dla Asi wszystko bym zrobiła. Bardzo pracujemy nad tym, żeby być przyjaciółmi dla niej, żeby ona nie poczuła, że nagle mama z tatą nie rozmawiają [...] - powiedziała Krupa w wywiadzie dla Pudelka.

Joanna Krupa nie zamyka się na nową miłość

Niedawno Joanna wyznała, że nie zaprzestaje szukania miłości i jeśli w jej życiu pojawi się odpowiedni mężczyzna, to będzie skłonna się zaangażować. Krupa podchodzi do wspomnianego rozstania z dystansem.

No pewnie, nie zamykam się na miłość. Myślę, że różne sytuacje się w życiu dzieją i nie można mieć przez to poczucia porażki. Trzeba dalej walczyć i jak ma być dla mnie miłość, to będzie. Ale te wszystkie sytuacje czegoś cię uczą - przekazała w rozmowie z dziennikarzem portalu "Co za tydzień" .