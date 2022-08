"Najseksowniejsza babcia świata" zdradza sekrety swej wiecznej młodości: "Chłodne prysznice i ZERO CUKRU" (ZDJĘCIA)

O Ginie Stewart świat usłyszał już parę lat temu, kiedy to internauci odkryli, że biuściasta blond piękność nie tylko ma czworo dzieci, ale też doczekała się już wnuka. Z dnia na dzień Australijkę ogłoszono "najseksowniejszą babcią na świecie", co okazało się fantastycznym hasłem promującym nowy biznes. Gina stała się wyjątkowo popularna na stronie z "ekskluzywnymi materiałami" dla fanów Only Fans. Również na Instagramie udało jej się zebrać imponującą rzeszę 350 tysięcy wielbicieli.