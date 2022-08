Autorka książki o polskich miliarderach smutno o losach żon bogaczy: "Mąż kontroluje KAŻDY WYDATEK. Kiedy mu się znudzi, zostaje bez niczego"

Jagienka 14 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Trochę naciągany temat. Znam kilka bardzo majętnych osób ( może nie miliarderów ale milionerów ) I nie koniecznie jest tak jak Pani opisuje. Żony bogaczy to nie zawsze utrzymanki w złotej klatce. Zgodzę się co do tego, że takie życie jest pełne poświęceń i ciężko znaleźć czas dla rodziny. Kiedyś zapytałam jednego takiego multasa po co mu to wszystko, skoro nie ma czasu się tym cieszyć, nie wiedział co odpowiedzieć. Codziennie od 6-20 w firmach, 6 dni w tygodniu, niedziela, święta i urlopy z laptopem albo pod telefonem. Dla mnie to nie życie. Najważniejsze co mamy w życiu to Czas. Szkoda go tracić na zarabianie kasy, która aż w takiej ilości nie jest nikomu potrzebna.