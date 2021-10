Najsłynniejsze bliźniaczki syjamskie skończyły 31 lat. Jak dziś wygląda ich życie? (ZDJĘCIA)

Ateista 29 min. temu zgłoś do moderacji 9 8 Odpowiedz

Kobieta, burmistrz Kolonii (Niemcy) wydała zgodę na to, aby meczety wzywały co niedziela wiernych do modlitw przez głośniki. Ehh i jak zwykle największą bzdurą stoi kobieta, pewnie mocno "feminizująca" i pseudo ateistka. Będziecie mieli to samo jak do władzy dojdzie KO lub lewica. Szkoda mi Polaków, którzy mieszkają w tym miescie.