Nie tylko bracia Tyburscy! Grisza i Igor Bogdanov PRZEGIĘLI z medycyną estetyczną na długo przed bliźniakami z "Love Island"! (ZDJĘCIA)

Pudel, tylko nie kasuj Dr Peter McCullough to amerykański kardiolog, jeden z najważniejszych lekarzy na świecie. Pracuje w Baylor University Medical Center w Dallas w Stanach Zjednoczonych i opublikował 678 artykułów naukowych, w tym ponad 30 recenzowanych badań dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2 . Jest prawdziwym autorytetem w dziedzinie medycyny międzynarodowej i pierwszym autorem badania, które podkreśla znaczenie opieki domowej w walce z pandemią, zdolnej powstrzymać falę hospitalizacji i zgonów z powodu infekcji. W wywiadzie dla Children's Health Defense McCullough przyznaje, że szczepionki nie wykazują oczekiwanej skuteczności w zapobieganiu infekcji SARS-CoV-2, co daje przykład Izraela i Wielkiej Brytanii. W Izraelu „ około 80% dorosłej populacji w wieku powyżej 20 lat otrzymało szczepionkę Pfizer i faktycznie około 80% przypadków Covid-19 dotyczy osób zaszczepionych . Spośród hospitalizowanych w Izraelu 60% zostało w pełni zaszczepionych. To samo dotyczy Wielkiej Brytanii , gdzie zaszczepionych jest około 75% osób. W tym przypadku z serią szczepionek Pfizer, Moderna i AstraZeneca. 40% hospitalizowanychw Wielkiej Brytanii jest w pełni zaszczepiony. To, co się dzieje, to wariant Delta i jest to jedna z sekwencji odmian, które pojawiły się w wyniku masowych szczepień. Teraz typ Delta przeszedł antygenową barierę odpornościową i unika przeciwciał szczepionkowych i powoduje Covid-19 u ludzi. Na szczęście jest łagodny i łatwiej go leczyć. Ale wielki strach polega na tym, że zaszczepieni ludzie uważają, że są chronieni, podczas gdy w rzeczywistości nie są” -wyjaśnia ekspert. „ Szczepienia zmniejszają różnorodność wirusów i tworzą bardziej skompresowane środowisko z mniejszą liczbą zmutowanych szczepów, co pozwala jednemu z nich stać się bardziej dominującym. W przypadku Indii to zastosowanie szczepionki Sinovac spowodowało pojawienie się wariantu Delta i teraz widzimy, że Sinovac ponownie jest impulsem do pojawienia się wariantu Lambda w Peru. Tak więc masowe szczepienie, w przeciwieństwie do szczepień ukierunkowanych, w pewnym sensie stwarza problem ucieczki immunologicznej wirusa ”- wyjaśnia McCullough.