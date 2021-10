Najsłynniejsze "POPRAWIONE PUPY" show biznesu: Justyna Gradek, Julia Kupiec, Fagata...

Lansowany przez Kardashianki "kanon piękna", za którym tłumnie podążyły tysiące gwiazd Instagrama, sprawił, że gabinety chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej pękają w szwach. Wiele aspirujących influencerek próbuje na siłę upodobnić się do Kim i Kylie, fundując sobie wypełniacze twarzy i sztuczne piersi. Ostatnio prawdziwym "hitem" wśród rodzimych gwiazdek sieci jest też powiększanie pośladków. Cena zabiegu jest coraz bardziej przystępna, co dodatkowo motywuje celebrytki, by położyć się na stole operacyjnym.