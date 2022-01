Napompowana pozytywną energią Kinga Rusin wita nowy rok dzikimi pląsami i z drinkiem w dłoni: "Trochę zabawy na plaży"

Barnaba 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Nie zrozumiem. Nie podoba mi się coś w moim ukochanym kraju? To zaczynam walczyć o lepsze jutro ! Tu na miejscu. Ale nie Kinga! Wielkie mi zaangażowanie. Zabrać tyłek, towarzysza, worek kasy i na plażę. Jedną, drugą i na tle jednej palmy, drugiej palmy prezentować swoje 50 letnie ciało i szkalować swoją umiłowaną ojczyznę. Zaiste to jest prawdziwy patriotyzm. Coś mi to przypomina....wstydu Pani nie ma i tyle. Kropka