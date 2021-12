Kinga Rusin skromnie chwali się, że pomogła samotnym matkom: "Zdecydowałam się kupić sprzęt do nauki zdalnej"

Choć po zakończeniu przygody z "Dzień Dobry TVN" Kinga Rusin mówiła, że marzy się jej poprowadzenie jakiegoś "ostrzejszego" programu, jak dotąd żadna stacja nie wyszła z taką propozycją... W efekcie od ponad roku prezenterki nie widać w telewizji. Celebrytka skupia się za to na chwaleniu się w sieci zdjęciami z najdalszych zakątków świata , które nierzadko okrasza opiniami na temat tego, co dzieje się w ojczyźnie.

Święta... - niewinnie zaczęła pod własnym zdjęciem, następnie zachęcając rodaków do tego, by wspomóc osoby potrzebujące: Podobnie jak w zeszłym roku robię prezenty dla kilku domów samotnej matki. Zachęcam też wszystkich, którym dobrze się powodzi i którzy chcieliby się podzielić z innymi: Zadzwońcie do któregokolwiek z tych domów i zapytajcie jak pomóc. W tych domach są też dzieci w różnym wieku i z różnymi potrzebami. Czasami marzą o drobiazgu - czytamy.