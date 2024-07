Narzeczona Jeffa Bezosa zaliczyła wpadkę na lotnisku. Walczyła z wiatrem, który podwinął jej kieckę za 10 tysięcy złotych... (ZDJĘCIA)

Życie Jeffa Bezosa od lat elektryzuje media. Odkąd multimiliarder zaczął się spotykać z Lauren Sanchez, portale branżowe z jeszcze większą uwagą przyglądają się jego losom. Ostatnio zakochani korzystali z uroków życia na Sardynii, gdzie paparazzi "przyłapali" ich na prywatnym jachcie należącym do bajecznie bogatego 60-latka. Na chwilkę wpadła do nich również Kim Kardashian, która odważnie dokazywała z parą na skuterach wodnych.

Wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Dopiero co pisaliśmy o włoskich wakacjach Jeffa Bezosa i jego narzeczonej Lauren Sanchez, a zakochani już zameldowali się na lotnisku w Cagliari. Choć założyciel Amazona i jego przyszła żona dołożyli wszelkich starań, żeby zaprezentować się nienagannie, to nie zabrakło "małej" wpadki, za którą odpowiedzialna była frywolna sukienka ukochanej multimiliardera.