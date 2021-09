Narzeczony Andziaks "tłumaczy się" z reklamowania SCAMU: "Kto w życiu czegoś nie spiep*zył, niech pierwszy rzuci kamień"

Witek 2 godz. temu zgłoś do moderacji 215 5 Odpowiedz

Youtubero-blogerzy to najbardziej dziwna i niezrozumiała dla mnie podkategoria osobistości około-publicznych. Nie słyną zwykle z niczego, a jednym z ich głównych zajęć jest wszczynanie jakichś awantur i pyskówek pomiędzy sobą nawzajem, w których tylko oni sami ledwo rozumieją o co chodzi, a wszyscy inni i tak mają to gdzieś. Bardzo dziwne, że taka "działalność" w ogóle ma jakąś rację bytu i jeszcze odnajduje swoją "publiczność". No ale nie będę komplejnować. Niech każdy ogląda co chce (choć ja osobiście nie wiem po co).