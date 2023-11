"Nasi w mundurach" vs wiedza ogólna: Litwa i Łotwa są w hymnie Polski, a Westerplatte WE WŁOSZECH. Sylwię Bombę przerosło pytanie o imię prezydenta

"Nasi w mundurach" kontra wiedza ogólna. Aż trudno uwierzyć, jakie padły odpowiedzi

"Jak ma na imię mąż obecnej pierwszej damy RP?". Sylwia Bomba zaniemówiła

No i wyszłam na debila. Myślę, że to był konkurs, kto jest większym debilem, albo - kto jest mniejszym debilem. No, śmiesznie było... - przedstawiała to potem ze swojej perspektywy Morzynska.